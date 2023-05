Ohne Verlobungsring: Sydney Sweeney und Jonathan beim Date

Ist bei Sydney Sweeney (25) und Jonathan Davino etwa doch alles gut? Seit einigen Wochen kursieren die Gerüchte, dass es zwischen der Euphoria-Darstellerin und ihrem Verlobten kriseln soll. Den Spekulationen zufolge soll die Beauty mit Glen Powell (34) fremdgegangen sein. Nachdem sich dieser auch noch von Gigi Paris getrennt hatte, brodelte es in der Gerüchteküche gewaltig. Jetzt genoss Sydney allerdings ein Date mit Jonathan.

Die Schauspielerin und der Restaurantbesitzer zogen vor wenigen Tagen gemeinsam durch die Straßen von New York, wie Bilder bei People zeigen. Beide waren komplett in Schwarz gekleidet: Die Blondine trug eine Lederjacke im Oversized-Stil, ein lockeres langes Shirt und Overknee-Stiefel. Ihre Begleitung wählte ebenfalls eine Bikerjacke, ein Shirt sowie eine lange Hose und schicke Schuhe. In diesen Outfits genossen die beiden augenscheinlich ihre Zeit zu zweit – allerdings fehlte an der Hand der Beauty immer noch der Verlobungsring.

Bereits vor wenigen Tagen war Sydney schon einmal ohne das Schmuckstück an ihrer Hand gesichtet worden: Die 25-Jährige war in einem grauen Jogger alleine herumspaziert – genau wie von Jonathan, hatte auch von ihrem Ring dabei jede Spur gefehlt. Ob das alles jedoch darauf hindeutet, dass es zwischen den beiden kriselt, ist bislang ungewiss.

Getty Images Jonathan Davino und Sydney Sweeney im Oktober 2018

Getty Images Sydney Sweeney im April 2023

Getty Images Sydney Sweeney im Februar 2023

