Sydney Sweeney wurde ohne ihren Verlobungsring gesichtet!

Hat Sydney Sweeney (25) etwa ihre Verlobung gelöst? In letzter Zeit wurden immer häufiger Fremdgehgerüchte um den Euphoria-Star und Glen Powell (34) laut. Die Hollywood-Stars haben in Australien die Komödie "Anyone But You" gedreht – die Chemie der beiden vor und hinter der Kamera war wohl unübersehbar. Diese Woche wurde die Trennung von Glen und Gigi Paris offiziell. Ob sich die Blondine nun auch von ihrem Verlobten Jonathan Davino getrennt hat? Denn Sydney trägt offenbar nicht mehr ihren Ring.

Auf Paparazzi-Aufnahmen sieht man die "The Voyeurs"-Darstellerin, wie sie ohne ihren Verlobungsring auf der Straße läuft. Die Trennungsgerüchte wurden noch befeuert, da Jonathan beim Verlassen des gemeinsamen Hauses in Los Angeles mit dem Hundebett beobachtet worden war. Wie Daily Mail berichtet, habe der Geschäftsmann sein Auto mit Koffern und anderen Habseligkeiten, wie zum Beispiel seinen Golfschlägern, beladen.

Einer der Filmemacher vom Set gestand: "Um ehrlich zu sein, dachten wir, dass sie bereits ein Paar sind." Er habe Glen nur aus Top Gun gekannt und nicht gewusst, dass die Turteltäubchen eigentlich jeweils in einer festen Partnerschaft waren. Anscheinend wurde in den Produktionspausen schon über ein Verhältnis der beiden getuschelt.

Anzeige

MEGA Sydney Sweeney ohne ihren Verlobungsring

Anzeige

Getty Images Glen Powell und Sydney Sweeney bei der Präsentation von "Anyone But You"

Anzeige

Getty Images Jonathan Davino und Sydney Sweeney im Oktober 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de