Boris Beckers Ex-Partnerinnen Lilly und Sandy drehen Doku

Sie teilen das gleiche Schicksal! Boris Becker (55) hatte schon viele Frauen an seiner Seite. So war der ehemalige Tennisspieler beispielsweise bereits mit Lilly Becker (46) oder auch Sandy Meyer-Wölden (40) liiert. Beide Beziehungen gingen in die Brüche und nicht nur Boris' Verhältnis zu seinen Verflossenen wurde schwierig, sondern auch das seiner Ex-Partnerinnen untereinander. Doch das gehört der Vergangenheit an, denn die Frauen sind mittlerweile eng befreundet. Jetzt stehen sie sogar zusammen vor der Kamera!

Wie Bild berichtet, befinden sich Lilly und Sandy wohl beide in Miami. Es heißt, Erstere statte dem 40-jährigen Model momentan einen Besuch ab. Ob sie sich über Geschichten aus ihrer jeweiligen Beziehung mit Boris austauschen? In einem Dokumentationsfilm des britischen Senders ITV wollen die zwei anscheinend schildern, wie sie ihre Beziehung mit dem ehemaligen Profisportler erlebt haben. Es heißt, das sei Boris ein Dorn im Auge und er versuche, die Produktion und die anschließende Veröffentlichung der Doku zu verhindern.

Ob er gegen die geballte Frauenpower von Lilly und Sandy ankommt? Die beiden verstehen sich allem Anschein nach privat sehr gut – das ist sämtlichen Instagram-Beiträgen der Damen zu entnehmen. So schwärmte die Mutter von Amadeus Becker (13) in einem Post in Bezug auf ihre Freundin: "Du bist so lustig, intelligent und vor allem auch so stark!"

Instagram / lillybeckerofficial Lilly Becker und Sandy Meyer-Wölden, Ex-Partnerinnen von Boris Becker

