Doch nicht: Anna Wintour und Bill Nighy sind kein Paar!

Anna Wintour (73) ist wohl doch nicht wieder in festen Händen! Die Vogue-Chefredakteurin veranstaltet alljährlich die Met Gala. Auch in diesem Jahr lag das Augenmerk der Welt auf dem hochkarätigen Fashionevent. Auch die Modejournalistin selbst sorgte für Gesprächsstoff: Sie erschien in Begleitung von Bill Nighy – angeblich sollen die beiden damit ihr Debüt als Paar gegeben haben. Doch dem ist nicht so: Anna und Bill sind kein Paar!

Ein Sprecher des Schauspielers stellte gegenüber People klar, dass er und die 73-Jährige nicht zusammen sind – bei ihrem gemeinsamen Auftritt handelte es sich also um kein Liebes-Outing. Die zwei würden keine romantischen Gefühle verbinden: "Sie sind nicht in einer Beziehung." Anna und Bill seien einfach seit Jahrzehnten sehr gute Freunde.

Also verkündeten Anna und Bill doch keine romantischen News mit ihrem Red-Carpet-Auftritt. Dafür nutzte aber eine andere Promi-Dame die Met Gala, um tolle Neuigkeiten publik zu machen: Karlie Kloss (30) hatte ihre zweite Schwangerschaft auf der Veranstaltung enthüllt.

Anzeige

Getty Images Anna Wintour und Bill Nighy

Anzeige

Getty Images Anna Wintour und Bill Nighy bei der Met Gala

Anzeige

Getty Images Karlie Kloss bei der Met Gala 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de