Met Gala erhöhte Sicherheitsvorkehrungen wegen Kanye West

Die diesjährige Met Gala in New York sorgt für Schlagzeilen – und das liegt weniger an den kreativen Outfits als am Sicherheitsalarm rund um Kanye West (47). Mirror zufolge hat Anna Wintour (75), die Chefin hinter dem extravaganten Mode-Event, die Sicherheitsvorkehrungen massiv verschärfen lassen, weil befürchtet wurde, dass Kanye ungebeten beim Glamour-Abend auftauchen könnte. Anlass für die Panik war ein verstörendes Bild, das der Rapper auf seinem X-Profil veröffentlichte: Es zeigte eine Figur mit einer Kapuze, die stark an die des Ku-Klux-Klans erinnerte. Das selbstgezeichnete Kunstwerk betitelte er mit "MET BALL 2025" – das Bild sorgte mit sofortiger Wirkung für Empörung bei Fans und Veranstaltern.

Insidern zufolge habe es ein lückenloses Protokoll für die Sicherheit am roten Teppich gegeben, für den Fall, dass Kanye tatsächlich aufgetaucht wäre. "Anna ist nicht zimperlich. Es gibt ein komplettes Krisenmanagement, falls Kanye auch nur in die Nähe des Carpets kommt", zitiert RadarOnline eine Quelle aus dem Umfeld noch vor dem Event. Auch ein Sicherheitsexperte wird in Medienberichten deutlich: "Es geht nicht nur um das Outfit – es geht um das Chaos, das er mitbringt." Nachdem Kanye bereits bei früheren Preisverleihungen für Aufregung und unvorhersehbare Handlungen gesorgt hatte, wollte man diesmal auf keinen Fall eine ähnliche Eskalation riskieren. Für zusätzliche Anspannung sorgte zudem, dass Kim Kardashian (44), die Ex-Frau des Musikers, als prominente Besucherin des Events eingeladen war. Ein Vertrauter der Reality-Queen verriet: "Kim konzentriert sich voll auf ihren Look und ihre Marke. Das Letzte, was sie will, ist ein Eklat von Kanye, der den Abend überschattet."

Die Met Gala ist das Mode-Event des Jahres – rund 450 ausgesuchte Gäste aus den Bereichen Film, Musik, Mode und Politik zelebrierten im Metropolitan Museum of Art das aufwendigste Fest der Branche. Anna, legendäre Chefredakteurin der US-Vogue, gibt seit den 1990ern den Ton an und wacht streng über den Ablauf der Veranstaltung. Skandale und unerwünschte Gäste sind auf ihrem roten Teppich unerwünscht. Kanye, der als Musiker, Designer und Unternehmer schon oft für Aufsehen sorgte, war auch in der Vergangenheit kein unkomplizierter Gast im Kosmos der High Society. Seine überraschenden Modestatements, Social-Media-Eskapaden und die turbulente Beziehung zu Kim sorgen immer wieder für Gesprächsstoff. Trotz all der Kontroversen bleibt der Künstler ein Dauerthema in der Welt der Stars – und verlangt selbst den erfahrensten Veranstaltern wie Anna ein Höchstmaß an Fingerspitzengefühl ab.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kim Kardashian, Anna Wintour und Kanye West bei einer Fashionshow 2015

Anzeige Anzeige

Getty Images Kanye West, Oktober 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige