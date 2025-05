Anna Wintours Kleid auf Met Gala hatte einen roten Fleck

Anna Wintour (75) sorgte bei der diesjährigen Met Gala in New York für Gesprächsstoff – allerdings anders als gewohnt. Die gefeierte Vogue-Expertin erschien am Montag wie jedes Jahr als Gastgeberin und strahlte in einem blauen, floral bestickten Seidenkleid mit puderblauem Mantel. Doch Fans entdeckten auf ihrem Kleid einen kleinen, rötlichen Fleck, der unter den Kamerascheinwerfern deutlich sichtbar wurde. Das Netz reagierte prompt und ließ mit amüsierten Kommentaren und Spekulationen über ihr Styling-Team und ihre Assistenten nicht lange auf sich warten. Zahlreiche Nutzer scherzten auf Social Media darüber, dass "ein armer Praktikant hingerichtet" werden könnte oder "Köpfe rollen", weil die Modepäpstin selbst bei ihrem eigenen Event in einem fleckigen Kleid auftrat.

Bekannt ist Anna für ihren Perfektionismus und die strengen Standards, mit denen sie die Met Gala organisiert – inzwischen schon fast drei Jahrzehnte. Sie wird oft als akribisch beschrieben und überwacht jeden Aspekt des Abends, vom Gästelisten-Management bis hin zur Uhrzeit der Ankunft jeder prominenten Person. Trotzdem erklärte Anna selbst kürzlich in der Sendung "Good Morning America", dass sie nicht jeden Outfitwunsch absegnet: "Viele rufen an und fragen nach unserer Meinung, wir versuchen dann zu helfen", sagte sie dort. Auch dieses Mal war die Gästeliste prominent besetzt – von Rihanna (37) über Zendaya (28) bis hin zu Anne Hathaway (42). Besonders war in diesem Jahr aber das erstmals männlich geprägte Motto "Superfine: Tailoring Black Style", das Black Dandyism und elegante Maßschneiderei in den Mittelpunkt stellte.

Vor dem glamourösen Event hatte Anna jedoch alle Hände voll zu tun: So ließ die britische Journalistin laut den Berichten des Mirror die Sicherheitsvorkehrungen vorab massiv verschärfen, da es Befürchtungen gab, Kanye West (47) könnte ungebeten auf der Veranstaltung erscheinen. Grund für die Panik? Auf seinem X-Profil veröffentlichte der Rapper eine Figur mit einer Kapuze, die stark an die des Ku-Klux-Klans erinnerte. "MET BALL 2025" lautete die Bildunterschrift.

Anzeige Anzeige

Getty Images Anna Wintour, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Kanye West im Januar 2022 auf der Fashion Week in Paris

Anzeige Anzeige

Anzeige