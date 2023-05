Im Interview: Schießt Prinzessin Anne gegen Harry & Meghan?

Prinzessin Anne (72) teilt aus! In den vergangenen Jahren sorgten vor allem Prinz Harry (38) und sein Onkel Andrew (63) für Schlagzeilen: Während der Rotschopf seine royalen Pflichten niederlegte, wurden Andrew aufgrund seiner Skandale alle Titel entzogen. Seitdem spielen beide in der Öffentlichkeit kaum noch eine Rolle – unter anderem auch deswegen, weil sich König Charles (74) jetzt nur auf diejenigen konzentriert, die an der Spitze der Thronfolge stehen. Während des ganzen Dramas der vergangenen Monate glänzte vor allem seine Schwester mit royaler Diskretion. Doch nun bricht Anne ihr Schweigen!

Charles ist dafür bekannt, dass er eine Verschlankung der Monarchie befürwortet. In einem Interview mit dem kanadischen Sender CBC deutete die 72-Jährige an, dass sie das für keine gute Idee halte – und fügte hinzu, dass der Vorschlag gemacht wurde, als es noch "ein paar Leute mehr" gab: "Nun, ich denke, das 'Verschlanken' der Monarchie wurde zu einer Zeit beschlossen, als noch ein paar Leute mehr da waren, um das zu rechtfertigen." Meint Anne hier etwa ihren Bruder Andrew sowie Harry und dessen Frau Meghan (41)?

Der Royal-Experte Richard Fritzwilliams scheint sich in einem Interview mit Mail Online sicher zu sein: "Anne deutet an, dass sie die Maßnahmen gegen Andrew und auch gegen die Sussexes unterstützt, die eine halb aktive, halb passive Rolle als hochrangige arbeitende Royals wollten, was abgelehnt wurde".

Getty Images König Charles, Prinzessin Anne und Prinz Andrew im September 2022

Getty Images Prinzessin Anne im September 2022

Getty Images Prinz Harry und Prinzessin Anne im September 2022

