Luxus-Spa-Tag: Fans zerreißen North Wests Geschenk an Kim

Für die Fans war North Wests (9) Geschenk wohl etwas zu viel. Als Tochter von Kim Kardashian (42) kennt die Neunjährige ein Leben im Luxus. Mit ihrer Mama hat sie eine besonders enge Beziehung und zeigt sich oft mit ihr im Netz und in der Öffentlichkeit. Am Tag vor der Met Gala hat North Kim jetzt ein ganz besonderes Geschenk gemacht – das bei den Fans aber gar nicht gut ankommt.

In ihrer Instagram-Story teilt Kim stolz, womit North sie überrascht hat. Das Mädchen hat ihrer Mama einen luxuriösen Spa-Tag geschenkt, bevor es am nächsten Tag zur Met Gala geht. "Wie süß North mich heute hiermit zum Relaxen vor der Met Gala überrascht hat", schreibt die Unternehmerin. Ihre Fans sind von diesem Geschenk aber offenbar gar nicht begeistert, denn sie glauben nicht, dass North dafür verantwortlich ist. Auf der Plattform Reddit zerreißen sie die Überraschung: "Warum lügt sie einfach so? Keine Neunjährige würde oder könnte das tun... Wieso kann sie North nicht einfach neun Jahre alt sein lassen."

Aber auch wenn North bei der Überraschung für Kim Hilfe hatte, so zeigt sich hier wieder, wie lieb sich Mama und Tochter haben. Erst vor wenigen Tagen hatte das auch die Unternehmerin deutlich gemacht, als sie im Netz ein Bild von ihrer Ältesten gepostet hatte. Das coole Foto hatte sie so untertitelt: "Meine beste Freundin."

Anzeige

Instagram / kimkardashian North West und Kim Kardashians Spa-Tag

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und North West, Mutter und Tochter

Anzeige

Instagram / kimkardashian North West, April 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de