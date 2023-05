Met-Gala-Hammer: Anna Wintour und Bill Nighy sind ein Paar!

Was für eine süße Überraschung! Anna Wintour (73) gehört zu den ganz Großen der Modebranche. Bereits seit 1988 ist sie die Chefredakteurin der amerikanischen Vogue und veranstaltet Jahr für Jahr die berüchtigte Met Gala. Dort tummeln sich nicht nur die Stars, auch die Britin glänzt stets mit eleganten Outfits. In diesem Jahr hatte sie jedoch ein besonderes "Accessoire" dabei: Anna kam mit Bill Nighy, ihrem neuen Freund!

Am Montagabend war es endlich so weit: Das Fashion-Event in New York fand statt und die Promis präsentierten sich in stylishen Roben. Auch Anna präsentierte sich in einem schicken Mantel – und in Begleitung! Arm in Arm mit Schauspieler Bill schritt die Blondine über den roten Teppich und posierte für die Fotografen. Laut zahlreichen US-Medien, darunter Daily Mail, bestätigten die zwei damit ihre Romanze.

Schon seit gut zwei Jahren hatte es Gerüchte gegeben, dass es zwischen der Mode-Expertin und dem Tatsächlich... Liebe-Star mehr als Freundschaft gibt. Mehrfach waren die beiden bei romantischen Dates in Italien gesichtet worden. Jedoch hatten beide stets betont, nur Freunde zu sein.

Getty Images Anna Wintour und Bill Nighy bei der Met Gala

Getty Images Anna Wintour and Bill Nighy

MEGA Anna Wintour und Bill Nighy 2021 in Rom

