Glamouröse Kleider, getönte Sonnenbrillen und eine kurze Bob-Frisur: Anna Wintour (70) ist nicht nur für ihren unverkennbaren Stil bekannt, die gebürtige Britin ist seit mehr als 30 Jahren die Chefredakteurin der amerikanischen Vogue. Damit hat sie einen unglaublichen Einfluss auf die Modebranche und achtet natürlich bekannterweise auch auf ihr eigenes Äußeres. Allerdings überrascht die Mode-Ikone jetzt mit einem ganz speziellen Outfit und sorgt damit für Aufruhr bei ihren Fans.

Auch die Redaktionen der großen Modemagazine stehen derzeit still, die Arbeit findet vor allem von zu Hause aus statt. Dass im Home-Office allerdings weitaus weniger Glanz und Glamour herrscht als im Büro in New York, zeigt die Chefredakteurin jetzt auf dem Instagram-Account der Zeitschrift. Auf diesem Bild gibt sie einen Einblick in ihren derzeitigen Alltag und überrascht damit ihre Fans: Anna Wintour zeigt sich auf dem Bild in einem gestreiften Pullover und einer roten Jogginghose. Dabei hatte sie erst in einem Youtube-Video des Magazins auf die Frage, ob sie jemals eine solche Hose tragen würde, ohne zu zögern geantwortet: "Nein!"

Auch die Fans sind über dieses Bild sichtlich erstaunt und teilen ihre Fassungslosigkeit in den Kommentaren. "Ist das eine Jogginghose?!", meldet sich ein Follower. Ein anderer User schreibt: "Hat sie nicht gesagt, sie würde niemals eine Jogginghose tragen? Diese Zeiten verändern die Welt wirklich."

Anna Wintour bei der "Chanel Cruise"-Modenschau in Paris, 2017

Anna Wintour in New York City, 2019

Anna Wintour bei der "Met Gala" in New York, 2018



