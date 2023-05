Zwei "Bauer sucht Frau International"-Singles müssen gehen

Bauer Tom und Bäuerin Katrin haben eine Entscheidung getroffen! In diesem Jahr ging Bauer sucht Frau International in die fünfte Runde: Weltweit suchen die Bauern mithilfe von Inka Bause (54) die Liebe fürs Leben. Mit dabei sind auch der Hobbybauer Tom und die Mini-Pony-Züchterin Katrin. Sie durften bereits ihre Umwerber auf ihrem Hof begrüßen: Während Heike, Astrid und Karin um das Herz des 60-Jährigen buhlen, lernt Katrin Marc und Patrick näher kennen. Doch nun mussten sich die beiden von einem Bewerber verabschieden!

In der aktuellen Folge des beliebten Dating-Formats musste Tom schweren Herzens eine Entscheidung treffen: In Einzelgesprächen lernte der Hobby-Reiter seine Umwerberinnen näher kennen. Doch obwohl Tom feststellen konnte, dass Heike "so ähnlich denkt" wie er, entscheidet er sich gegen sie! Die Pferdewirtschaftsmeisterin nimmt es gelassen: "[Es] war eine Erfahrung wert." Dennoch möchte sie nicht direkt von Australien zurück ins kalte Deutschland: "Dafür war der Weg zu weit!"

Auch Katrin musste sich von einem der Männer verabschieden: Ihre Wahl trifft auf den schüchternen Patrick! Der 33-Jährige kann die Entscheidung der Hobbygärtnerin allerdings nicht nachvollziehen: "[Das] war mir ja klar", wettert Patrick, woraufhin er wutentbrannt aus dem Zimmer stürmt. "Das war schon hart. [...] Ich habe mir mega gewünscht, dass ich weiter hier bleiben kann", erklärt er danach im Interview.

