Ed Sheeran verpasst Beerdigung seiner Oma wegen Prozess!

Bei Ed Sheeran (32) ist gerade einiges los – und das nicht im positiven Sinne. Vergangenen Freitag verstarb die Großmutter des "Shivers"-Sängers mit 98 Jahren. Der Ire widmete ihr 2017 sogar einen Song: "Nancy Mulligan". In dem Lied fasst er die Liebesgeschichte seiner Oma mit William Sheeran zusammen. Aktuell befindet sich Ed inmitten des "Thinking Out Loud"-Urheberrechtsstreits und kann deswegen nicht an der Beerdigung von Nancy teilnehmen.

Es wird angenommen, dass der Musiker sich die heutige Trauerfeier seiner Großmutter online ansehen muss, weil er gerade in New York weilt. Das berichtete zuletzt Mirror. Der laufende Prozess um die Rechte an "Thinking Out Loud" begann am 24. April vor dem Bundesgericht in Manhattan und wurde diese Woche vor dem Gericht in New York fortgesetzt. Ed wird vorgeworfen, harmonische Verläufe sowie melodische und rhythmische Elemente des 1973 veröffentlichten Hit "Let's Get It On" plagiiert zu haben.

Vor wenigen Tagen hatte der Sänger angedeutet, dass er mit der Musik aufhören werde, falls er den Prozess verlieren wird. "Ich finde es wirklich beleidigend, mein ganzes Leben als Künstler und Songschreiber zu verbringen und dann von jemandem herabgewürdigt zu werden", fügte er in einem Gespräch mit dem Gericht hinzu.

Anzeige

Getty Images Ed Sheeran, 2022

Anzeige

Getty Images Ed Sheeran beim Verlassen des Gerichts in Manhattan

Anzeige

Getty Images Ed Sheeran, Sänger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de