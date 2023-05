Ed Sheeran trauert um seine geliebte "Nancy Mulligan"-Oma

Ed Sheeran (32) muss derzeit einen harten Schicksalsschlag verkraften. An den Hits des erfolgreichen Musikers kommt wohl kaum jemand vorbei. Insbesondere seine bislang erfolgreichste Single "Shape Of You" eroberte weltweit die Charts. Bei seinen poetischen Texten lässt sich der Sänger auch gerne von seinem Privatleben inspirieren. So steckt hinter seinem Song "Nancy Mulligan" niemand Geringeres als seine Großmutter. Vergangenen Freitag verstarb Eds geliebte Oma jedoch.

Wie die Daily Mail berichtet, verstarb Anne Mary, die auch als Nancy bekannt war, vergangenen Dienstag friedlich in einem Altenheim in Enniscorthy. Am Mittwoch soll die Beerdigung stattfinden. In seinem Song "Nancy Mulligan" erzählt Ed die Liebesgeschichte seiner Großeltern. Darin geht es darum, wie die beiden sich als evangelischer Mann aus Nordirland und als katholische Frau aus Irland während des zweiten Weltkrieges verliebten und trotz der damaligen Umstände heirateten.

Die große Bekanntheit, die der Musiker im Laufe seiner Karriere erlangt hatte, schien für Anne nie einen Unterschied gemacht zu machen. "Ich denke nie an seinen Ruhm. Ich muss dazu sagen, dass er immer noch so ist, wie er früher war", hatte sie in einem früheren Interview mit RTE News erzählt.

Ed Sheeran im Mai 2015

Ed Sheeran, Musiker

Ed Sheeran, Musiker

