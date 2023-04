"Schön träumen": GNTM-Girls waren wegen Elevator Boys horny

Der Besuch der Elevator Boys hat die Mädels bei Germany's next Topmodel wuschig gemacht. Seit Mitte Februar läuft die Modelsuche von Heidi Klum (49) erneut auf Hochtouren. Die angehenden Models müssen sich wieder bei herausfordernden Catwalks und außergewöhnlichen Fotoshootings beweisen. Beim Shooting in der vergangenen Woche durften heiße Kerle natürlich nicht fehlen – die Elevator Boys. Cassy Cassau verriet Promiflash jetzt, dass die gut trainierten Körper bei manchen Frauen gewisse Gedanken angeregt haben.

Auf ihrem Social-Media-Kanal scherzte die Rothaarige darüber, dass bei allen Frauen in der Villa die Hormone verrückt gespielt hätten. "So lange waren wir von der Außenwelt abgesperrt und hatten keinen männlichen Kontakt", verriet sie gegenüber Promiflash auf die Nachfrage, wie sich das bemerkbar gemacht hat und führte weiter aus: "Dann auf so heiße Boys zu treffen, die uns dann beim Shooting noch erobern sollten, hat sicherlich den einen oder anderen nachts schön träumen lassen." Ob sie sich dabei wohl auch selbst meint?

Doch bei einer lösten die Hotties wohl keine sexuellen Gelüste aus. Lara Rollhaus musste die Show in der vergangenen Folge verlassen, stellte aber eindeutig klar: "Ich finde, dass die Jungs mit ihrer Karriere Vorbilder sind, aber anziehend finde ich sie nicht. Ich bin selbst in einer Beziehung und finde nur meinen Freund anziehend."

