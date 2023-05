Stefan Mross schildert: So lief Hotel-Prügelei wirklich ab!

Jetzt will er mit den Gerüchten aufräumen! Stefan Mross (47) ist eigentlich als stets gut gelaunter Entertainer bekannt – umso überraschter waren seine Fans, als heftige Prügelgerüchte um den Schlagersänger aufkamen. Am 21. Mai 2022 soll er einen Mann in einem Hotel krankenhausreif geschlagen haben. Laut dem Showmaster sind diese Gerüchte völliger Unsinn. Nun will Stefan endgültig über die Hotel-Auseinandersetzung aufklären!

Im Talk mit Bunte schildert der 47-Jährige: "Der Typ fing an, mich als Schlagerfuzzi zu beschimpfen und ist mir sogar vom Aufzug bis vors Hotelzimmer gefolgt. Da hab ich ihn lediglich am Hemdkragen gepackt und gesagt: 'Lass mich jetzt in Ruhe!'" Er habe bloß menschlich gehandelt und sei zu der Zeit generell sehr aufgewühlt gewesen. "Ich hatte gerade einen Doppelmord in der Familie erlebt. Ein Stalker hat meine Cousine und Tante erschossen", fährt Stefan fort. Während der Situation im Hotel seien deshalb Angstgedanken zum Vorschein gekommen.

Der Entertainer erklärt im Weiteren in Bezug darauf, warum er den folgenden Strafbefehl gegen ihn sofort akzeptierte: "Ich wollte mich nicht vor Gericht mit dem Typen beschäftigen müssen." Stefan habe keine weitere Lebenszeit an den Mann und das vorgefallene Szenario verschwenden wollen.

