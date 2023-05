Trägt Kevin Costner auch nach der Trennung seinen Ehering?

Kevin Costner (68) ist wohl noch nicht bereit, loszulassen. Seit 2000 war der Schauspieler mit Christine Baumgartner (49) zusammen. Vier Jahre später folgte die Hochzeit mit dem Model und 2007 bekamen die inzwischen dreifachen Eltern ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Doch nun schockieren sie ihre Fans mit traurigen Neuigkeiten: Nach fast 19 Jahren Ehe reichte die 49-Jährige am Montag die Scheidung ein. Der Grund dafür seien unüberbrückbare Differenzen, doch die Details der Trennung sind unbekannt. Kevin wurde wenige Stunden zuvor noch mit seinem Ehering gesichtet!

Am Sonntagabend war er anlässlich einer Vorführung seines neuen Westernfilmprojekts "Horizon" in Las Vegas, wo er die Nacht in einem italienischen Restaurant ausklingen ließ. Die Besitzerin und die Managerin des Lokals nutzten die Gelegenheit, um einen Schnappschuss für Instagram mit dem Filmstar zu ergattern. Das Foto zeigt den 68-Jährigen lässig posierend, mit einem Cowboyhut und seinem goldenen Ehering an der linken Hand. Wenige Stunden später reichte seine Noch-Ehefrau die Scheidungspapiere ein. Ob Kevin das Schmuckstück seit Bekanntgabe der Trennung abgelegt hat, ist unklar.

Das Liebes-Aus kam für die Fans des Paares äußerst überraschend. Im vergangenen Jahr wirkten sie noch total verliebt, als sie bei der Oscar-Verleihung gemeinsam über den Red Carpet schritten. Das erste Mal soll Christine dem Schauspieler bereits in den 80ern begegnet sein. Doch erst fünf Jahre nach seiner ersten Scheidung 1994 begannen sie, sich zu daten.

Instagram / milano_restaurant_bar Kevin Costner mit einer Restaurantbesitzerin und ihrer Managerin

Getty Images Kevin Costner mit Christine Baumgartner bei den Oscars 2022

Getty Images Kevin Costner mit Christine Baumgartner im April 2001

