Kevin Costner und seine Frau Christine lassen sich scheiden

Kevin Costner (68) und Christine Baumgartner gehen getrennte Wege. Der Schauspieler und das Model waren seit 2000 ein Paar. Vier Jahre später folgte die Traumhochzeit auf dem Anwesen des Oscar-Preisträgers. 2007 bekam das Paar seinen ersten Nachwuchs, Sohnemann Cayden. Inzwischen sind die beiden dreifache Eltern. Doch jetzt ist zwischen den Eheleuten alles aus und vorbei: Kevin und Christine verkünden ihr Liebes-Aus!

Laut TMZ reichte die 49-Jährige am Montag die Scheidung ein. Als Grund habe Christine "unüberbrückbare Differenzen" angegeben. In einem Statement meldete sich Kevin zu Wort und ließ über seinen Sprecher verlauten: "Wir bitten darum, dass seine, Christines und die Privatsphäre ihrer Kinder respektiert wird, während sie diese schwierige Zeit durchstehen." Sowohl der Filmstar als auch seine Ex beantragten das gemeinsame Sorgerecht für ihre Kinder.

Für den 68-Jährigen ist dies nicht die erste Ehe, die in die Brüche gegangen ist. Mit der Schauspielerin Cindy Costner war er von 1978 bis 1994 verheiratet, mit der Kevin zwei Töchter und einen Sohn hat.

Kevin Costner und seine Frau Christine

Kevin Costner mit seiner Frau Christine Baumgartner und den drei gemeinsamen Kindern

Kevin Costner bei der Premiere von "Criminal" in New York

