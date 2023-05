Wegen Rechtsstreit: Beendet Ed Sheeran seine Musikkarriere?

Er fühlt sich persönlich angegriffen! Ed Sheeran (32) konnte als Musiker bereits so einige Male die Charts stürmen und viele Hits verbuchen. Auch sein Track "Thinking Out Loud" war für ihn ein voller Erfolg – doch wegen diesem steckt der Sänger momentan in einem ernsten Rechtsstreit. Es heißt, der Song ähnele stellenweise zu sehr "Let's Get It On" von Marvin Gaye (✝44). Ed schlägt nun ernste Töne an und meint: Falls er den Rechtsstreit verliert, beendet er seine Musikkarriere!

Wie People berichtet, habe der 32-Jährige seinem Anwalt Ilene Farkas gegenüber eine klare Antwort verlauten lassen. Falls das Gericht tatsächlich entscheidet, dass "Thinking Out Loud" dem Marvin-Gaye-Song zu ähnlich klingt, stehe Eds Entscheidung fest: "Falls das passiert, höre ich auf! Ich werde dann alles hinschmeißen!" Der Grund dafür sei, dass sich der Sänger in dem Fall ungerecht behandelt fühlt. "Ich finde es wirklich sehr verletzend. Ich habe so hart gearbeitet, um in meinem Leben da zu stehen, wo ich jetzt bin."

Vor wenigen Tagen betrat Ed den Bundesgerichtssaal in Manhattan, um sich gegen die Klage auszusprechen. Dies verlief nicht ohne großen Medienrummel und sämtliche Fotografen und Reporter warteten vor dem Gerichtsgebäude, um das Ergebnis abzuwarten.

Getty Images Ed Sheeran im Jahr 2023

Getty Images Ed Sheeran beim Verlassen des Gerichts in Manhattan

Getty Images Ed Sheeran, Musiker

