"Thinking Out Loud"-Urheberrechtsklage: Ed Sheeran sagt aus!

Tritt Ed Sheeran (32) nun in den Zeugenstand? Der Musiker wurde im Jahr 2017 verklagt, da seine Ballade "Thinking Out Loud" angeblich das Urheberrecht des Soul-Klassikers "Let's Get It On" von Marvin Gaye (✝44) verletze. Der rothaarige Sänger wurde für den Ohrwurm sogar mit einem Grammy für das Lied des Jahres ausgezeichnet. Die Erben von Ed Townsend, Marvins Co-Autor des Hits von 1973, sind dem Fall auf der Spur. Jetzt soll Ed wohl vor Gericht aussagen!

Wie TMZ berichtet, traf der "Galway Girl"-Interpret am Dienstagmorgen vor dem Bundesgericht in Manhattan ein, um seine Aussage zu machen. Im schwarzen Anzug mit Krawatte schlenderte der Angeklagte ins Gericht und löste damit einen Medienrummel aus. Vor dem Gerichtsgebäude warten unzählige Fotografen und Reporter auf das Urteil des Richters. Es handelt sich um den bedeutendsten Urheberrechtsfall der vergangenen Jahrzehnte.

Bei der Klage geht es um die grundlegende musikalische Komposition der beiden Songs, sodass sich die Geschworenen nur auf die Melodie, die Harmonie und den Rhythmus konzentrieren sollen. Es wird vermutet, dass der Prozess, auf den die gesamte Musikindustrie blickt, bis zu zwei Wochen dauern kann.

Getty Images Ed Sheeran, Sänger

Getty Images Ed Sheeran im August 2017

Getty Images Ed Sheeran, Musiker

