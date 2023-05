Wie geht es den GNTM-Mädels mit Hass in den sozialen Medien?

Den GNTM-Kandidatinnen lassen negative Kommentare nicht an sich ran! Aktuell läuft bereits die 18. Staffel der bekannten Castingshow im TV. Momentan kämpfen nur noch 14 Teilnehmerinnen um den begehrten Titel. Außerhalb der Show sind die Girls mittlerweile natürlich auch schon gern gesehene Gäste auf dem ein oder anderen Event und die Aufmerksamkeit im Netz wächst zudem stetig. Doch damit einher gehen auch die Schattenseiten des Ruhms. Einige der Nachwuchsmodel verrieten Promiflash, wie sie mit fiesen Nachrichten umgehen.

Am Rande des TikTok #ForYouFests traf Promiflash einige der aktuellen Modelanwärterinnen. Dabei stellte sich heraus: Die Mädels können mit Hass im Netz recht gut umgehen. Kandidatin Mirella Janev erklärte: "Für mich ist es so, dass die negativen Kommentare eigentlich gar nicht in meinen persönlichen Bereich eindringen." Nina hingegen brauchte etwas Zeit, um sich daran zu gewöhnen: "Am Anfang war es so 'Okay, das ist jetzt nicht nett', aber es ist so, dass ich trotzdem abends im Bett liege und beruhigt einschlafen kann, weil es nicht an mich rankommt."

Auch die rothaarige Schönheit Cassy sah es ähnlich: "Im Endeffekt sage ich mir immer, dass die Leute da draußen mich nicht kennen und ich stehe eigentlich zu allem, was ich gemacht habe." Anya Elsner bekam wohl bisher am meisten Kritik zu spüren und entwickelte eine besondere Strategie, damit umzugehen: "Ich mache das immer so, wenn ich einen Hate-Kommentar bekomme, dass ich den dann in meiner Instagram-Story poste inklusive des Namens. Dass die Leute einfach sehen, diese Person hat das geschrieben und das hilft mit total."

Anzeige

ProSieben / Richard Hübner Die GNTM-Teilnehmerin Mirella

Anzeige

Instagram / cassyccassau Cassy, ehemalige GNTM-Kandidatin

Anzeige

ProSieben/Richard Hübner Anya Elsner, GNTM-Kandidatin 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de