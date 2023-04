Anya weint wegen Nachrückerinnen: Fans sind fassungslos

Bei Germany's next Topmodel gibts mal wieder Stress. In der aktuellen Folge gibt es einige Überraschungen: Die sechs Nachzüglerinnen Ina, Nicole, Marielena, Meike, Zuzel und Charlene stießen erst jetzt – in Folge acht – zu den bisherigen Kandidatinnen dazu. Zahlreiche Fans der Castingshow hatten deshalb schon kritisiert, dass das Konzept unfair sei. Und auch Anya Elsner scheint damit ein Problem zu haben – das Nachwuchsmodel weint sogar. Für die Fans geht das auf jeden Fall zu weit.

"Geht es unsympathischer als Anya?", fragt ein Zuschauer fassungslos auf Twitter. "Anya ist auch ein Mensch, den man einfach nicht in seiner Nähe haben möchte... giftig und missgünstig, echt!" und "Anya wird immer unsympathischer, langsam verstehe ich, warum sie aus dem Zimmer verbannt wurde" stellen zwei andere User fest. Ein weiterer Fan bringt es auf den Punkt: "Anya ist der Inbegriff von: wenn Blicke töten könnten..."

Zuvor hatte Anya ihrem Ärger nach der Ankunft der neuen Models Luft gemacht. "Ich finde es einfach super unfair gegenüber uns. Wir haben schon Leitung erbracht und die haben noch keine Leistung gebracht. Wir sind schon vor Heidi gelaufen", erklärte sie unter Tränen. Trotzdem stellte die Blondine klar: "Ich bin nicht traurig, ich finds nur echt unfair!"

Instagram / anya.elsner Anya Elsner, GNTM-Kandidatin 2023

ProSieben / Richard Hübner Heidi Klum bei GNTM 2023

ProSieben/Richard Hübner Anya beim Sedcard-Shooting

