Alessia Herren happy: Sie ist die Schwangerschaftspfunde los

Alessia Herren (21) fühlt sich wieder wohl in ihrem Body! Vor wenigen Wochen wurde die Tochter von Willi Herren (✝45) zum ersten Mal Mama. Während seiner Schwangerschaft hatte der Realitystar – wie auch viele andere Frauen – das ein oder andere Kilo zugelegt. Im Netz sprach sie offen darüber, wie schwer ihr die Veränderung ihres Körpers fällt. Doch nun kann die Neu-Mama wieder lachen: Alessia passt wieder in ihre alten Klamotten!

"Endlich habe ich meine Figur wieder und passe in meine Sachen rein", freut sich die 21-Jährige in ihrer Instagram-Story. Dazu teilt sie ein Video ihres Outfits. Die Brünette präsentiert ihren erschlankten After-Baby-Body in engen Jeans, einem bauchfreien weißen Top und einem orangefarbenen Blazer. "Habe wieder zu mir selbst gefunden", schreibt sie zudem zu einem Selfie.

Noch vor wenigen Monaten gab Alessia ganz offen zu, sich als Schwangere nicht zu gefallen. "Ich werde halt immer dicker. Also Gott sei Dank nur der Bauch, sonst nichts anderes. Aber ich fühle mich so unattraktiv. Das ist unglaublich", verriet sie bei The Real Life - #nofilter, während sie ein Babybauch-Fotoshooting machte.

Instagram / alessiamillane Alessia Herren mit ihrer Tochter, Mai 2023

Instagram / alessiamillane Alessia Herren

Instagram / alessiamillane Alessia Herren, Reality-Star

