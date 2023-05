Eminems Tochter Hailie Jade feiert fette Verlobungsparty

Hailie Jade Mathers (27) feiert ihre Liebe! Die Tochter von Eminem (50) ist schon seit mehreren Jahren glücklich an ihren Partner Evan vergeben. Im Februar überraschten die beiden ihre Fans dann mit süßen Liebes-News: Sie haben sich verlobt! Wann die große Feier stattfinden wird, ist noch nicht bekannt. Nun feierten Hailie Jade und Evan aber erst mal ihre Verlobung mit einer üppigen Party!

Auf Instagram nahm die Influencerin ihre Fans bei diesem tollen Ereignis mit. Zuerst zeigte sie sich, wie sie sich schminkt. "Ich schminke meine Augen ganz natürlich, weil ich ein paar Outfitwechsel vornehme. Wir machen unsere Verlobungsfotos vor der Party, da wir uns ja eh bereits fertigmachen", erklärte sie. Später zeigte Hailie dann auch Schnappschüsse von der Party: In einer Rooftop-Bar in Detroit genossen sie die Party mit ihren Liebsten. Beide zogen zu diesem Anlass edle Kleidung an.

Am 4. Februar war Evan vor Hailie auf die Knie gegangen. "Ich liebe dich", schwärmte die Podcasterin damals zu einer Reihe Fotos, die die beiden bei dem besonderen Moment zeigen. Auf einem Foto kniet Evan vor ihr und sie kann ihr Glück kaum fassen.

Instagram / hailiejade Eminems Tochter Hailie Jade (r.) mit ihrem Freund

Getty Images Eminem mit seiner Tochter Hailie im Hintergrund

Instagram / hailiejade Evan McClintock und Hailie Jade im Juli 2021

