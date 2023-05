Insider glauben noch an Anna Wintour und Bill Nighys Liebe!

Alle Welt diskutiert: Was genau hatte Anna Wintour (73) und Bill Nighys gemeinsames Erscheinen jetzt zu bedeuten? In diesem Jahr sorgte die Veranstalterin für einen besonders spektakulären Auftritt bei der Met Gala: Die Vogue-Chefin kam Arm in Arm mit dem britischen Schauspieler – und fachte so direkt die Liebesgerüchte an. Zwar dementierte ein Sprecher von Bill bereits, dass es nicht um ein Beziehungs-Outing handelt, dennoch hält sich das Gerede hartnäckig: Insider behaupten nach wie vor, dass zwischen Anna und Bill sehr wohl etwas läuft!

Gegenüber Page Six äußerten sich jetzt einige Gäste der Met Gala, die das angebliche Paar live erlebt haben. So betonte eine Quelle vom Verlag Condé Nast vielsagend: "Wir denken, letzte Nacht spricht für sich." Eine andere beteuerte: "Sie sind so süß zusammen." Ein dritter Beobachter ging sogar so weit zu sagen: "Sie sind das neue royale Paar der Modewelt! Schaut euch ihre Körpersprache an... So hat man Anna noch nie gesehen."

Laut Bills Sprecher soll ihr gemeinsamer Auftritt bei der Met Gala jedoch ganz unschuldig gewesen sein – und rein platonisch: "Sie sind nicht in einer Beziehung. Sie sind einfach seit über zwei Jahrzehnten sehr gute Freunde", hieß es in dem Statement gegenüber People. Was sagt euer Gefühl: Läuft da mehr oder nicht? Stimmt ab!

Anzeige

Getty Images Anna Wintour, Vogue-Chefin

Anzeige

Getty Images Anna Wintour und Bill Nighy auf der Met Gala 2023

Anzeige

Getty Images Bill Nighy, Schauspieler

Anzeige

Was sagt euer Gefühl: Läuft da mehr zwischen Bill und Anna oder nicht? Nein, sie haben es ja geleugnet. Ja, ich glaube weiterhin daran! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de