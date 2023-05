Nach "Let's Dance": Younes freut sich über älteres Publikum

Younes Zarou (25) hat wohl mächtig Eindruck schinden können! Der TikToker hat sich im Netz eine ziemlich große Fanbase aufbauen können. Mit knapp 50 Millionen Followern auf der beliebten Plattform TikTok spielt der Influencer ganz oben mit. Vor wenigen Wochen traute sich der Webvideoproduzent aber auch ins TV und nahm an der diesjährigen Staffel von Let's Dance teil. Obwohl er die Sendung bereits verlassen musste, nimmt der Frankfurter einiges mit. Unter anderem hat sich Younes Fanbase mit seiner "Let's Dance"-Teilnahme verändert, wie er Promiflash verrät!

"Gerade so am Anfang vor ein bis zwei Jahren, wurde TikTok ja noch belächelt", äußert sich der 25-Jährige auf dem TikTok #ForYouFest gegenüber Promiflash. Mit seiner Teilnahme an "Let's Dance" sei Younes aber auch von einem älteren Publikum auf der Straße angesprochen worden. "Es war ein schönes Gefühl, wenn dann auch die älteren Leute kommen und die sehen, was ich eigentlich mache", erklärt der berühmte Webstar. "Die sehen: 'Okay, da sind coole Creator am Start, das ist ne coole Plattform.' [...] Es ist cool, dass man dann auch da die Bühne bekommen hat dafür", fügt er glücklich hinzu.

Younes nimmt aus seiner Zeit bei der Tanzsendung aber auch noch andere Dinge mit. "Da sind sehr enge Freundschaften zustande gekommen", berichtet er. "Es war eine sehr, sehr schöne Zeit und es war umso trauriger, als wir dann leider gehen mussten. Aber man soll dann aufhören, wenn es am schönsten ist", zeigt sich der Influencer tapfer.

Malika Dzumaev und Younes Zarou bei "Let's Dance" 2023

Younes Zarou bei dem Greentech Festival in Berlin 2022

"Let's Dance"-Cast verabschiedet sich von Younes Zarou 2023

