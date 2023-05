Sängerin Linda Lewis ist im Alter von 72 Jahren verstorben

Traurige Nachrichten aus der Musikindustrie. Linda Lewis hatte ihre Karriere bereits als junges Mädchen begonnen. Damals hatte sie kleinere Auftritte in verschiedenen Musikfilmen. Später hatte sie ihre erste eigene Single veröffentlicht – zunächst jedoch ohne Erfolg. Einige Jahre später gelang ihr eine Karriere als Backgroundsängerin für große Künstler wie David Bowie (✝69), Rod Stewart (78) oder Cat Stevens (74). Doch nun ist Linda im Alter von 72 Jahren verstorben.

Das gab ihre Schwester Dee Lewis Clay jetzt auf Facebook bekannt. In einem kurzen Statement schreibt sie: "Mit großer Traurigkeit und Bedauern teilen wir mit, dass unsere geliebte, wunderschöne Schwester Linda heute friedlich zu Hause verstorben ist." Die Familie bitte darum, die Privatsphäre zu respektieren und zu erlauben, in der herzzerreißenden Zeit zu trauern.

Auch ihre Fans trauern um die Sängerin: "Mein untröstliches Beileid und meine Liebe an euch alle. Oh Linda, ich wünschte, du hättest länger bleiben können", oder "Das ist so traurig. Mein aufrichtiges Beileid für dich und deine wunderbare Familie", schreiben zwei User unter den Beitrag.

