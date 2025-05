Morddrohungen: Ex-Assistentin belastet P. Diddy vor Gericht

Sean Combs alias P. Diddy (55) steht derzeit im Mittelpunkt eines Gerichtsprozesses, in dem ihm unter anderem Menschenhandel vorgeworfen wird. Eine zentrale Rolle spielt dabei Capricorn Clark, die ehemalige Assistentin des Musikmoguls, die von 2004 bis 2012 für ihn arbeitete. Vor wenigen Stunden nahm sie als Zeugin der Anklage Stellung. In einem früheren Statement hatte sie Sean bereits als "den Teufel" bezeichnet. Vor Gericht sagte sie nun aus, dass ihr ehemaliger Chef sie an ihrem ersten Arbeitstag nachts in den Central Park in New York gebracht hat. Dort habe Sean sie gemeinsam mit seinem Bodyguard ausgefragt, da sie zuvor für seinen Rivalen Suge Knight gearbeitet hatte – im Anschluss habe er seiner neuen Assistentin gedroht. "Da ich für Suge gearbeitet hatte, würde er mich umbringen müssen, wenn etwas passiert", sagte Capricorn laut The Sun vor Gericht aus.

Während des Prozesses kamen bereits erschütternde Details über ein mutmaßliches Eindringen in das Haus des Rappers Kid Cudi (41) ans Licht, das im Zusammenhang mit der damaligen Beziehung zwischen Cudi und Diddys Ex-Freundin Cassie Ventura (38) stehen soll. Der Rapper, der mit bürgerlichem Namen Scott Mescudi heißt, sagte bereits letzte Woche aus, dass Capricorn ihn im Dezember 2011 telefonisch gewarnt habe. Laut seiner Aussage sei sie "sehr verängstigt" gewesen und habe berichtet, dass Sean und ein Komplize in Los Angeles in sein Haus eingedrungen seien, nachdem der Musikproduzent von Scotts Beziehung zu Cassie erfahren hatte. Er schilderte, wie er und Cassie, die nach eigener Aussage zuvor in einen Vorfall häuslicher Gewalt mit Sean verwickelt gewesen sein soll, Zuflucht in einem Hotel suchten.

Der Prozess hat bisher bereits zahlreiche Zeugenaussagen gehört, darunter auch von Cassie selbst, die Sean zusätzlich belasteten. Der 55-Jährige, der in sämtlichen Anklagepunkten auf "nicht schuldig" plädiert hat, streitet die Vorwürfe ab und beteuert, dass alle intimen Beziehungen, die er hatte, auf gegenseitigem Einverständnis beruhten. Sean, der als einer der mächtigsten Männer der Musikbranche galt, sieht sich jedoch weiterhin mit schweren Vorwürfen und Zeugenaussagen konfrontiert, die Einblicke in die Schattenseiten seines Ruhms und seiner Macht geben.

Anzeige Anzeige

GDP / MPI / Capital Pictures / MEGA P. Diddy, Rapper

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy und Cassie Ventura im März 2016