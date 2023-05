So süß unterstützt Heidi Klum ihren Tom auf Tokio-Hotel-Tour

Heidi Klum (49) kann nicht ohne ihren Tom (33)! Das Model und der Musiker sind bereits seit rund vier Jahren ein überglückliches Ehepaar. Doch beide haben auch einen vollen Terminkalender. Offenbar versuchen sie trotzdem, so viel Zeit wie möglich miteinander zu verbringen. Der Gitarrist begleitete seine Frau beispielsweise auf den Reisen für die Dreharbeiten von Germany's next Topmodel. Und Heidi ist aktuell an der Seite ihres Toms auf Tour!

Auf Instagram teilte die 49-Jährige verschiedene Eindrücke von den Reisen mit der Band ihres Mannes. Zu sehen ist unter anderem, wie sie ihren Mann im Tourbus knutscht oder mit einem Tokio Hotel-Pullover posiert. Auch einige Aufnahmen der Auftritte der Band veröffentlichte Heidi. In einem Video, in dem ihr Schwager Bill (33) zu sehen ist, verkündet die Blondine: "Ihr wart schon wieder super!"

Die Vierfachmama ist offensichtlich Hals über Kopf in ihren Rocker verknallt. Diese Liebe geht sogar unter die Haut! Auf der Innenseite ihres Unterarms hatte die Moderatorin sich ein feines "T" stechen lassen. Damit aber nicht genug: Auch am Ringfinger ihrer rechten Hand ist der Name ihres Liebsten in geschwungener Schrift verewigt.

Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum in einem Tokio Hotel Pullover

Anzeige

Getty Images Tokio Hotel im Jahr 2022

Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klums Tattoo am Ringfinger

Anzeige

Wie findet ihr es, dass Heidi ihren Tom so unterstützt? Voll schön. Ich finde es ein bisschen kitschig. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de