Für ihren Tom: Heidi Klum zeigt stolz ihre Liebestattoos!

Heidi Klum (49) reicht ein Ehering am Finger als Liebesbeweis wohl nicht! Das Supermodel geht schon seit mehr als fünf Jahren mit Tom Kaulitz (33) durchs Leben. 2019 gaben sich die beiden deutschen Stars in einer romantischen Zeremonie das Jawort. Die zwei Turteltauben scheinen immer noch total verliebt zu sein und zeigen dies auch immer wieder mit süßen Posts im Netz. Aber nicht nur damit: Heidis Liebe für ihren Tom geht sogar unter die Haut!

In einer Instagram-Fragerunde präsentiert die 49-Jährige nun die Körperkunstwerke, die sie sich für ihren Ehemann stechen ließ. Auf der Innenseite ihres Unterarms lässt sich ein feines "T" erkennen: "Das war unser erstes Tattoo, das haben wir nach einer Woche gemacht, nachdem wir uns kennengelernt haben." Damit aber nicht genug: Auch am Ringfinger ihrer rechten Hand ist der Name ihres Liebsten in geschwungener Schrift verewigt – der Tokio Hotel-Gitarrist trägt das Gegenstück dazu: "Und er hat Heidi."

Das Pärchen ist offenbar ganz vernarrt ineinander – dass sich Heidi auch häufig mal sexy im Netz zeigt, scheint ihren Ehemann überhaupt nicht zu stören. Tom drückt bei den Nacktfotos wohl auch gerne mal selbst auf den Auslöser. "Also, die meisten fotografiert er von mir", erklärt die GNTM-Chefin in ihrem Q&A.

