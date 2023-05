"Temptation Island"-Lagerfeuer: Loreen sieht erstmals Adam

Loreen darf bei Temptation Island erstmals einen Blick auf ihren Adam werfen. Das Paar macht derzeit in der aktuellen Staffel des Treuetests im TV mit. Und besonders die Jungs lassen es richtig krachen. Doch beim ersten Lagerfeuer musste die Blondine auf Bilder ihres Liebsten verzichten, denn er hielt sich noch zurück. Das ändert sich jetzt: Die ersten Bilder von Adam enttäuschen Loreen sehr.

Beim zweiten "Temptation Island"-Lagerfeuer bekommt auch Loreen endlich ihren Adam zu Gesicht. Aber was sie sieht, macht sie gar nicht glücklich. Zwar hält er sich beim Feiern etwas zurück, doch dafür packt er ordentlich aus. "Ich kümmere mich um alles, wenn es um die ganze Wohnung geht, sei es ein Terrassenaufbau oder was weiß ich. Sie könnte so ein bisschen den Part übernehmen", meint er in der Runde. Seine Freundin ist entsetzt: "Ich kann dazu gar nichts sagen, ich finde es einfach nur peinlich, was der macht." Sie sei schwer enttäuscht, dass Adam vor Fremden so über sie redet und sei auch überzeugt, dass eher er nichts im Haus mache und nicht sie.

Beim Lagerfeuer der Jungs bekommt auch Adam seine Partnerin zu sehen. Für ihn ist aber alles in Ordnung. Dass Loreen die Aufmerksamkeit der Männer sucht, sei normal. "Sie ist eine Diva, das braucht sie auf jeden Fall", erklärt er gelassen. Genau wie seine Mitstreiter ist sich Adam aber keiner Schuld bewusst.

