Bilder aus Männer-Villa: "Temptation Island"-Girls weinen

Damit haben die Temptation Island-Mädels anscheinend nicht gerechnet! Auch in diesem Jahr wollen sich vier Paare im ultimativen Treuetest beweisen: Neben Nico, seiner Freundin Sarah und dem Paar Tatum und Louis zieht es auch Charline mit ihrem Freund Adrian sowie Loreen und Adam auf die Insel der Verführung. Vor allem die vergebenen Männer scheinen von den Verführerinnen angetan zu sein. Nun sahen Tatum, Loreen und Co. die ersten Bilder aus der Männer-Villa...

Wie in der aktuellen Folge zu sehen ist, wurden die vier Frauen und ihre Verführer während eines ruhigen Abends mit den Szenen aus der Männer-Villa überrascht. So dauert es nicht lange, bis die ersten Tränen fließen. Vor allem Louis' Freundin Tatum wirkt sehr betroffen: "Ist das sein Ernst? Will der mich verarschen? Mein Leben hätte ich verwettet, dass es mich nicht am Herzen trifft. Und was macht er? Er benimmt sich einfach so ekelhaft!” Umso mehr haben die Frauen nach den Bildern Lust auf Feiern: "Scheiß auf dich, Louis! Scheiß auf dich!", wettert die 23-Jährige währenddessen.

Die Männer scheinen sich währenddessen keiner Schuld bewusst zu sein: "Ich weiß ganz genau, was ich ein paar Kilometer weiter habe. [...] Ich weiß, was geht und was nicht geht", stellt beispielsweise Nico gegenüber der Verführerin Melissa klar. Na, ob seine Freundin Sarah das genauso sieht?

Alle Infos zu "Temptation Island" auf RTL+.

Anzeige

RTL / Frank J. Fastner Der "Temptation Island"-Cast 2023 mit Moderatorin Lola Weippert

Anzeige

RTL Tatum, "Temptation Island"-Kandidatin

Anzeige

RTL Nico Legat mit der "Temptation Island"-Verführerin Melissa

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de