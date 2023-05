Cristiano Ronaldos Tochter Alana musste ins Krankenhaus

Cristiano Ronaldo (38) musste sich um seinen Nachwuchs sorgen. Der Portugiese ist nicht nur fünfmaliger Weltfußballer und ein ambitionierter Sportler. Der Stürmer ist auch ein wahrer Familienmensch und mit Leib und Seele Vater. Mit seiner jetzigen Partnerin, dem Model Georgina Rodriguez (29), hat er zwei gemeinsame Kinder. Ihre älteste Tochter hatte mit ihrer Gesundheit zu kämpfen. Alana musste wegen einer Blinddarmentzündung ins Krankenhaus.

Laut Bild berichteten britische Medien, dass die Fünfjährige in einer Klinik in Riad, Saudi-Arabien operiert wurde. Die Eltern wichen ihrer Kleinen während der ganzen Zeit nicht von der Seite. Noch gibt es kein Update zum Gesundheitszustand von Alana, allerdings wird angenommen, dass es ihr gut geht. Denn Cristiano absolvierte am Donnerstag sein Training.

Zuletzt machten Gerüchte die Runde, dass Georgina und Cristiano eine Beziehungskrise haben. Es wurde behauptet, dass sich die 29-Jährige nur um sich selbst kümmere. Ihre Kids und ihren Liebsten soll sie dabei außen vor gelassen haben. Doch Cristiano teilte vor Kurzem ein Bild via Instagram, auf dem sich die beiden küssen.

Instagram / cristiano Cristiano Ronaldo und seine Tochter Alana Martina

Instagram / georginagio Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez und ihre Kinder, Juni 2022

Instagram / cristiano Fußballer Cristiano Ronaldo mit seiner Freundin Georgina Rodriguez

