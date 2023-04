Durchsichtiges Top: Doja Cat präsentiert ihre neuen Brüste!

Sie zeigt sich gern! Doja Cat (27) ist eigentlich für ihre Karriere als Sängerin und Rapperin bekannt. So stürmte sie bereits mehrmals mit Hits wie "Say So" oder "Woman" die Charts. Im vergangenen Monat ließ die Musikerin ihre Fans dann via Social Media wissen, dass sie sich die Brüste operieren lassen hat. Sie ist wohl der Meinung, dass sich das Ergebnis auch durchaus sehen lassen kann: Jetzt präsentiert Doja ihre Brust in den sozialen Medien!

In Ihrer Instagram-Story teilt die Beauty zwei Schnappschüsse, auf welchen sie vor einem Spiegel posiert. Sie trägt eine schwarze lockere Hose, eine schwarz-weiße Wollmütze und ein weiß-durchsichtiges Croptop. Durch das Oberteil sind ganz klar ihre Brüste zu erkennen, die die Sängerin nach ihrer OP wohl stolz der Öffentlichkeit nicht vorenthalten möchte. Bei dem Anblick rücken sogar ihre roten XXL-Schuhe, die nicht zu übersehen sind, in den Hintergrund.

Die Sängerin gibt aber auch anderweitig sehr offene Einblicke: Sie ist bekannt dafür, ihren Fans zu zeigen, dass vermeintliche Makel wie Pickel kein Grund sind, sich zu schämen. So postet sie regelmäßig via Social Media Fotos, auf welchen sie beispielsweise ihre vermeintlichen Unreinheiten im Gesicht bewusst zur Schau stellt.

Anzeige

Getty Images Doja Cat im Oktober 2022

Anzeige

Getty Images Doja Cat, Sängerin

Anzeige

Instagram / dojacat Doja Cat nach den iHeartRadio Music Awards 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de