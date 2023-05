Jared Leto verkleidet als Karl Lagerfelds Katze auf Met Gala

Er sorgte für einen Überraschungsmoment! Am 1. Mai versammelte sich im Rahmen der Met Gala wieder Hollywoods Elite auf dem roten Teppich. Das Motto des Fashion-Events war in diesem Jahr "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty" und zu Ehren des verstorbenen Modedesigners kleidete sich ein Großteil der Stars in Looks der Marke Chanel. Ein bestimmter Promi zollte dem deutschen Fashion-Guru wohl den größten Tribut: Jared Leto (51) betrat verkleidet als Karl Lagerfelds (✝85) Katze Choupette den Red Carpet!

Der Sänger und Schauspieler hatte schon in vergangenen Jahren bewiesen, dass er sich nicht zu ernst nimmt. Doch mit seinem Auftritt als Choupette hatte wohl keiner gerechnet. Er trug ein Mieze-Kostüm ganz in Weiß und die künstliche Katze strahlte mit kristallblauen Augen – eben genauso wie das Schmusetier von Karl. Stars wie Anne Hathaway (40) und Salma Hayek (56), oder auch Sängerin Lizzo (35) ließen es sich nicht nehmen, mit Jared – oder eher gesagt dem Choupette-Double – vor die Kamera zu treten.

Das war vor allem deshalb sehr passend, da Choupette selbst nicht auf der Met Gala vertreten war. Zuvor war bekannt geworden, dass die Katze eine Einladung von der Vogue erhalten hatte. Via Instagram war jedoch mitgeteilt worden, dass Karls Lieblingstier es vorziehe, "friedlich und gemütlich zu Hause zu bleiben."

Anzeige

Getty Images Anne Hathaway, Jared Leto und Salma Hayek Pinault während der Met Gala 2023

Anzeige

Getty Images Jared Leto im Rahmen der Met Gala 2023

Anzeige

Instagram / choupetteofficiel Choupette, die Katze von Karl Lagerfeld

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de