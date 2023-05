John Cena hält überraschend Händchen in der Öffentlichkeit

Seltener Pärchenauftritt von John Cena (46)! Im Oktober 2020 heiratete die Wrestling-Legende nach rund zwei Jahren Liebe seine Verlobte Shay Shariatzadeh standesamtlich in Tampa in Florida. 2022 trauten sie sich erneut offiziell. Der Schauspieler hatte seine Beziehung zu der Ingenieurin iranischen Ursprungs stets sehr privat gehalten, nachdem seine vorherige Beziehung zu Nikki Bella (39) medial sehr präsent war. Deswegen überraschen die Aufnahmen von John und seiner Frau, auf denen sie in der Öffentlichkeit Händchen halten!

Den Paparazzi-Bildern nach war das Ehepaar am Mittwoch gemeinsam zum Shoppen in den Straßen Londons unterwegs. Während der WWE-Star in der einen Hand eine weiße Zimmermann-Einkaufstasche schleppte, hielt er in der anderen die Hand seiner Liebsten. Die brünette Schönheit behielt ihre linke Hand in der Hosentasche, ließ aber die Hand ihres Mannes nicht los, als er Peace-Zeichen in die Kameras zeigte. Die beiden waren lässig chic gekleidet und schienen glücklich zu sein.

Im Sommer vergangenen Jahres sprachen der "Peacemaker"-Darsteller und Shay über ihren Kinderwunsch. Sie seien bereit für Nachwuchs, haben aber zu diesem Zeitpunkt noch keine festen Babypläne gehabt. John habe früher immer gedacht, dass die Vaterrolle nichts für ihn sei. Mit seiner Partnerin hat er nun wohl seine Sichtweise ein bisschen geändert.

Getty Images John Cena, Schauspieler

MEGA John Cena mit seiner Frau im Mai 2023

Getty Images Shay Shariatzadeh und John Cena 2020

