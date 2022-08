Nach Traumhochzeit: Ist John Cena bereit Papa zu werden?

Wird John Cena (45) bald eine Familie gründen? Der ehemalige Sportler und seine Frau Shay Shariatzadeh traten im Juli dieses Jahres vor den Traualtar, nachdem sie bereits 2020 standesamtlich geheiratet haben. Gemeinsam mit Freunden und Familie feierten sie ganz romantisch im kanadischen Vancouver. Bleibt die Frage, ob die beiden in naher Zukunft eine Familie gründen wollen. Ein Insider hat jetzt verraten, dass John mittlerweile durchaus bereit sein könnte, Papa zu werden!

"Er hat so lange gesagt, dass er keine Kinder bekommen möchte, aber so langsam kann er sich mehr und mehr für die Idee erwärmen", offenbarte die Quelle US Weekly. Der 45-Jährige und seine Liebste würden derzeit noch im Moment leben, aber vor allem Shay solle sich für eine solche Herausforderung bereit fühlen. Demnach wäre das Paar mental wohl bereit für Kinder, scheint derzeit aber keine festen Babypläne zu haben.

Zuvor zeigte John sich noch vorsichtig, wenn es darum ging, Kinder zu bekommen. In der Talkshow "The Drew Barrymore Show" gab er an, dass es harte Arbeit sei, Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen. Zu dem Zeitpunkt sei er sich noch nicht sicher gewesen, ob Vaterschaft überhaupt etwas für ihn sei. Möglicherweise hat sich das ja jetzt geändert!

Anzeige

SIPA PRESS / ActionPress Shay Shariatzadeh und John Cena in Westwood, Januar 2020

Anzeige

Getty Images John Cena und seine Frau Shay Shariatzadeh

Anzeige

Getty Images John Cena bei der Premiere von "Bumblebee"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de