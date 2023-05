Kniggekurs vor Charles' Krönung: Wer muss sich verbeugen?

So sehr achten die Royals auf die Etikette! In wenigen Stunden ist es endlich so weit: König Charles III. (74) wird endlich offiziell gekrönt! Die Vorbereitungen für die besondere Zeremonie liefen in den vergangenen Tagen bereits auf Hochtouren – Charles überlässt eben nichts dem Zufall! Dabei muss die Royal-Family auf genaue Vorschriften achten. Dazu gehört auch das Verbeugen. Wer muss sich also vor wem verneigen?

Das verriet die Knigge-Expertin Linda Kaiser gegenüber Bild: "Die ganze Familie wird vor King Charles und seiner Frau Camilla (75) [...] knicksen." Dabei erklärte die Expertin, dass die Familienmitglieder nur beim ersten Aufeinandertreffen knicksen und fügte außerdem hinzu: "Wie tief jemand in die Knie geht, ist den Familienmitgliedern dabei selbst überlassen. Man kann jedoch sagen: Je tiefer der Knicks, desto höher die Ehrerbietung." Doch auch Charles kommt vor einem Verbeugen nicht drumherum: Der 74-Jährige wird sich vor dem Erzbischof, der die Zeremonie durchführt, verneigen.

Obwohl sein Sohn Harry (38) weitestgehend der Monarchie den Rücken gekehrt hat, wird auch er sich der Etikette beugen: "Denn bei der Krönung verbeugt Harry sich nicht vor seinem Vater als Person, sondern vor der Krone. Es ist als Ehrerbietung für die Institution und nicht für die Person selbst zu verstehen." Während der Zeremonie sollen Harry und sein älterer Bruder auch die anhaltenden Familienstreitigkeiten vergessen, wie Linda Kaiser ebenfalls erklärte: "Harry und William (40) sind mit den Traditionen aufgewachsen, sie verstehen das Ritual und dessen Bedeutung dahinter."

Getty Images Prinz William, Prinzessin Kate, Herzogin Meghan und Prinz Harry im September 2022

Getty Images König Charles ein Tag vor seiner Krönung

Getty Images / Daniel Leavl-Olivas Prinz William und Prinz Harry

