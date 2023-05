König Charles und Camilla feiern Gartenparty vor der Krönung

König Charles (74) begrüßt die ersten Krönungsgäste. Diesen Samstag wird in London eines der größten Feste der vergangenen Jahrzehnte gefeiert. Und für die Krönungszeremonie kommen Promis aus aller Welt in die britische Hauptstadt, um das neue Staatsoberhaupt zu feiern. Offenbar sind einige jetzt schon angereist – denn Charles und seine Camilla (75) hießen ihre Gäste bei einer eleganten Gartenparty willkommen.

Am Mittwoch wurde im Garten des Buckingham Palace ein erstes Fest gefeiert. Charles und Camilla erschienen in Begleitung seines jüngeren Bruders Prinz Edward (59) und dessen Frau Sophie Wessex (58). Wie das Hello! Magazine berichtet, wurde die Feier mit der Nationalhymne eröffnet, die die Mitglieder der Königsfamilie von der Terrasse aus anstimmten. Unter den rund 8.000 Gästen waren auch die Coronation Champions. Dabei handelt es sich um die freiwilligen Helfer, die von Camilla mit einem eigens ins Leben gerufenen Award ausgezeichnet wurden. Außerdem war die Yeomen of the Guard, die Leibgarde des Königs, in den traditionellen rot-goldenen Uniformen anwesend.

Unter den Gästen begrüßte Charles den Musiker Lionel Richie (73). Dieser wird aber nicht nur bei der Krönungsfeier auf der Bühne stehen und performen. Der US-Amerikaner darf sogar bei der Zeremonie dabei sein, die am Tag zuvor in der Westminster Abbey stattfindet. Der Monarch und der Sänger sollen sich schon lange und gut kennen. Lionel ist unter anderem Botschafter für eine von Charles’ Stiftungen.

Anzeige

Getty Images König Charles, Königin Camilla, Herzogin Sophie von Edinburgh und Prinz Edward

Anzeige

Getty Images König Charles und Königin Camilla bei der Gartenparty im Mai 2023

Anzeige

Getty Images König Charles mit Lionel Richie und Lisa Parigi Mai 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de