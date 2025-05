Prinz Harry besuchte Charles III. zuletzt nach Krebsdiagnose

Prinz Harry (40) und König Charles III. (76) sorgen erneut für Schlagzeilen: Nachdem Charles Anfang 2024 seine Krebserkrankung öffentlich gemacht hatte, reiste Harry kurz darauf aus Kalifornien nach London, um seinen Vater im Clarence House zu besuchen. In einem Interview mit "Good Morning America" äußerte der Herzog von Sussex im Februar: "Die Tatsache, dass ich die Möglichkeit hatte, ins Flugzeug zu steigen und ihn zu sehen, dafür bin ich dankbar." Doch seit diesem Besuch gab es laut US Weekly keine weiteren gemeinsamen Auftritte. Auch bei Harrys Reise nach Großbritannien im Mai 2024, anlässlich des 10. Jubiläums der Invictus Games in London, konnten Vater und Sohn aufgrund von Charles' vollem Terminkalender laut einem Sprecher nicht zusammenkommen.

Die angespannte Beziehung zwischen Harry und Charles hat sich offensichtlich nicht verbessert. Nachdem Harry 2020 gemeinsam mit seiner Frau, Herzogin Meghan (43) aus den royalen Verpflichtungen ausgestiegen war und nach Kalifornien zog, äußerte er sich am 2. Mai 2025 in einem BBC-Interview zu seinem Wunsch nach Versöhnung. "Es gibt keinen Sinn darin, den Streit fortzusetzen. Das Leben ist kostbar. Ich weiß nicht, wie viel Zeit meinem Vater noch bleibt", erklärte er. Trotz Harrys Bemühungen um Annäherung sei ein Treffen derzeit jedoch offenbar unmöglich, da Charles’ offizielles Programm als König sehr voll ist. In dem Interview gab Harry auch zu, dass sein Vater aktuell "nicht mit ihm spreche". Streitpunkte wie Harrys Wunsch nach staatlich finanzierter Sicherheit – eine Berufung vor Gericht wurde kürzlich abgelehnt – belasten das Verhältnis zusätzlich.

Hinter den Kulissen sieht es nicht besser aus: Seit dem "Megxit" ist das royale Familienverhältnis kompliziert. Nach der Trennung vom britischen Königshaus offenbarten Harry und Meghan in Interviews, der Netflix-Doku sowie in Harrys Autobiografie "Spare" viele private Details. Harry betonte, dass er sich Versöhnung wünsche und seiner Familie vergeben habe. Er sei sich dabei aber auch bewusst, dass ein paar Personen aus seiner Familie ihm niemals vergeben würden. "Es gab so viele Meinungsverschiedenheiten, Unterschiede zwischen mir und einigen aus meiner Familie", sagte er im Gespräch mit der BBC. König Charles bleibt derweil höflich distanziert, äußerte sich öffentlich nur zur Einheit der Nation rund um den diesjährigen VE-Day und verzichtet weiterhin auf persönliche Kommentare zur Familiensituation – eine Tradition, die im britischen Königshaus schon seit Generationen gepflegt wird.

Getty Images Prinz Harry, 2025

Getty Images Die britischen Royals auf dem Balkon des Buckingham Palace am VE Day, 2025

