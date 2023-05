Lionel Richie nimmt an König Charles' Krönungszeremonie teil

Lionel Richie (73) wird eine besondere Ehre zuteil! Am kommenden Wochenende ist es so weit: König Charles III. (74) wird offiziell gekrönt! Neben der besonderen Zeremonie wird unter anderem auch ein Krönungskonzert stattfinden. Es wurde bereits bekannt gegeben, dass neben Take That und Katy Perry (38) auch Lionel performen wird. Doch dabei soll es nicht bleiben: Lionel darf auch der Krönungszeremonie von Charles beiwohnen!

Das berichtet jetzt People: Nachdem der 73-Jährige als einer der Interpreten des Krönungskonzerts am 7. Mai bestätigt wurde, erhielt er am Tag zuvor auch eine Einladung zu der Zeremonie. Der Sänger und das amtierende Staatsoberhaupt des Vereinigten Königreichs kennen sich bereits seit Jahren: So wurde Lionel unter anderem 2019 zum ersten globalen Botschafter und ersten Vorsitzenden der globalen Botschaftergruppe für den Prince's Trust ernannt.

"Mit so was rechnet man nie. Es ist A eine Überraschung, B eine große Ehre, und C: Es gibt so viele Leute, die er für die Krönung hätte wählen können, und dann nimmt er mich", schwärmte der Soulsänger bereits gegenüber dem Medium. Für ihn sei Charles eine "wundervolle Person".

