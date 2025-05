König Charles verrät geheimen Kosenamen für Königin Camilla

Bei einem öffentlichen Termin in Schweden überraschte König Charles III. (76) die Anwesenden, als er während einer Baumpflanzaktion gemeinsam mit Königin Camilla (77), König Carl Gustaf von Schweden (79) und Königin Silvia (81) einen süßen Kosenamen für seine Frau verwendete. Während die Royal-Gruppe gemeinsam Erde auf die neu gesetzte Pflanze schaufelte, raunte Charles seiner Ehefrau laut dem Hello! Magazine liebevoll zu: "Auf dieser Seite, Darling, auf dieser Seite."

In der Vergangenheit waren bereits Kosenamen durch die britische Presse gegangen, die Charles und Camilla füreinander verwendeten. Während Charles den Namen "Gladys" für Camilla nutzte, nannte Camilla ihren Mann "Fred" – inspiriert von der BBC-Sendung "The Goon Show" im Radio. Doch "darling" scheint nun ein weiterer und alltagstauglicher Spitzname zu sein, den Charles auch bei offiziellen Anlässen verwendet. Für gewöhnlich sind Spitznamen bei königlichen Paaren selten öffentlich zu hören.

Auch Camillas Freunde und Familie geben ihr liebevolle Spitznamen: So ist sie ihren Enkeln als "Gaga" bekannt, und unter Freunden kursiert der spaßige Name "Lorraine", eine Anspielung auf das französische "La Reine" für Königin. Für Charles kursieren ebenso diverse Kosenamen: Bei den Enkelkindern von Camilla heißt er "Uppa", bei Williams (42) und Kates (43) Kindern "Grandpa Wales". Seine Schwester Prinzessin Anne (74) nennt ihn scherzhaft "old bean".

Getty Images König Charles, König Carl Gustaf, Königin Camilla und Königin Silvia, Mai 2025

Getty Images König Charles und Königin Camilla, April 2025

