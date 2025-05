Nicht Charles: Prinz Edward reist zur Papst-Amtseinführung

Die Amtseinführung von Papst Leo XIV. (69) am 18. Mai auf dem Petersplatz im Vatikan lockt zahlreiche prominente Gäste aus aller Welt an. Bei den britischen Royals gibt es aber eine kleine Überraschung: Weder König Charles III. (76) noch sein Sohn Prinz William (42) werden vor Ort sein. Stattdessen wird Prinz Edward (61) die beiden vertreten, wie der Buckingham Palace gegenüber People bereits bestätigte. Somit wird der jüngere Bruder des britischen Monarchen die Blaublüter beim feierlichen Gottesdienst bei der Amtseinführung des neuen Papsts vertreten.

Sowohl Charles als auch William sind beruflich offenbar zu eingespannt, weshalb sie nicht nach Italien fliegen können. Der britische Regent ließ dem Papst aber bereits eine private Nachricht zukommen, in der er ihm Glückwünsche ausrichtete. William nahm bereits Ende April an der Beisetzung des verstorbenen Papstes Franziskus (✝88) teil. Kurz vor dessen Ableben hatte Charles die Möglichkeit, ihm einen kurzen Besuch im Vatikan abzustatten. Den neuen Papst trafen sie hingegen bislang noch nicht persönlich.

Im vergangenen Jahr war Edward zu einer großen Stütze für seinen Bruder Charles geworden, der an Krebs erkrankt war. Immer wieder hatten er und seine Frau Herzogin Sophie (60) ihn bei wichtigen Terminen souverän vertreten. Dass er am 18. Mai nach Rom zur Amtseinführung des Papstes reist, ist ein weiteres Zeichen dafür, wie wichtig der 60-Jährige in der britischen Königsfamilie ist. Edward gilt als ruhiger, bescheidener Royal, der seine Pflichten sehr ernst nimmt. "Edward und Sophie dienen als hervorragende Vorbilder für ihre Großneffen und Großnichten. Sie zeigen ihnen, dass man auch als 'Ersatz' ein geschätztes Mitglied der königlichen Familie ist und erfolgreich arbeiten kann", lobte Royal-Expertin Jennie Bond die beiden im vergangenen Jahr gegenüber OK!.

Getty Images Prinz William, April 2025

Getty Images Prinz Edward und Herzogin Sophie, März 2024

