Während Krebsbehandlungen: So geht es König Charles aktuell

König Charles III. (76) hat während eines öffentlichen Auftritts an der Seite seiner Frau Königin Camilla (77) über seine Krebserkrankung gesprochen. Nachdem bei Charles im Februar 2024 eine Krebsdiagnose gestellt worden war, hat er seitdem wiederholt Behandlungen durchlaufen. Während seines jüngsten Auftritts bei einem Treffen mit Kleinunternehmern vertiefte er sich laut PA Media in ein Gespräch mit einer Floristin. Später verriet sie dem Magazin, worüber sich die beiden unterhalten hatten: "Er fragte mich, wie es mir geht, und ich fragte ihn, wie es ihm geht." Sie gab auch preis, dass er ihr den Daumen hoch zeigte, als sie ihn nach seinem Gesundheitszustand fragte, und sagte: "Ich nehme an, dass ich auf der besseren Seite [meiner Krebsreise] bin."

Nach dem Eingriff zur Behandlung einer gutartigen Prostatavergrößerung Anfang 2024 wurde die Krankheit entdeckt. Der Buckingham Palace hielt Details zu Charles’ medizinischem Zustand und seiner Therapie weitgehend zurück, veröffentlichte aber gelegentlich Updates. 2024 trat Charles trotz laufender Behandlungen weiterhin öffentlich auf, reiste sogar nach Frankreich und Australien. In seinem Weihnachtsgruß bedankte er sich beim medizinischen Personal, das ihn und andere Angehörige während des turbulenten Jahres unterstützt hatte. Zuletzt musste der König im März 2025 kurzzeitig ins Krankenhaus, nachdem er Nebenwirkungen seiner Therapie verspürt hatte.

Im Rahmen seines Kampfes gegen den Krebs zeigt sich Charles stets in Begleitung seiner Frau Camilla. Die Königin steht ihrem Mann seit Jahrzehnten in allen Höhen und Tiefen des königlichen Lebens bei. Ihr Band gilt als äußerst stark, insbesondere seit ihrer Heirat im Jahr 2005. Camilla hat Charles während seiner Erholungszeit unterstützt und war an seiner Seite, als er trotz seines gesundheitlichen Zustands weiterhin seinen Pflichten nachging. Die beiden teilen eine Leidenschaft für Natur und Umwelt, was laut Insidern für Charles während dieser schwierigen Phase eine Quelle des Trostes ist.

Getty Images König Charles im Dezember 2023

Getty Images Königin Camilla und König Charles III., Mai 2018

