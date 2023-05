Kulinarische Highlights: Margot Robbie genießt Heimatbesuche

Es gibt wohl keinen Ort wie Zuhause! Die mittlerweile in Los Angeles lebende Schauspielerin Margot Robbie (32) genießt es, in ihrer Heimat Australien zu sein. Zuletzt trat sie im Januar die weite Reise nach Sydney an, um den Blockbuster "Babylon" zu promoten, für den sie unter anderem erneut mit Brad Pitt (59) vor der Kamera stehen durfte. Dabei verriet Margot: Es gibt einiges, was sie an ihrer Heimat vermisst!

Die Leinwand-Schönheit ist von der kulinarischen Vielfalt Australiens überzeugt, weshalb landestypische Delikatessen wie Hähnchensalz, Jakobsmuscheln, Chippies, Fleischpasteten und Würstchen im Schlafrock immer auf dem Speiseplan stehen. Selbst wenn sie nur wenig Zeit zur Verfügung hat, versucht sie, auch ihre Co-Stars auf den Geschmack zu bringen, wie sie in der "Today Show" verriet: "Ich meine, es gibt einfach eine Menge zu essen."

Zudem genießt die Schauspielerin es zu hören, wie ihr Vorname in Australien ausgesprochen wird. Mit der amerikanischen Betonung des "r" in "Margot", kann sie sich nämlich nur schwer anfreunden. Nachdem Margot ihren Durchbruch in der australischen Daily-Soap "Neighbours" gefeiert hatte, fühlt sie sich mit dem Publikum dort noch immer sehr verbunden. Offenbar hat die Beauty nicht vergessen, wo sie herkommt, auch wenn sie mittlerweile ein weltweit gefeierter Star ist: Für sie ist es zuhause wohl einfach am schönsten!

Getty Images Brad Pitt, Damien Chazelle, Diego Calva und Margot Robbie – der Cast von "Babylon"

Getty Images Margot Robbie im April 2020

Getty Images Margot Robbie bei der "Babylon"-Premiere

