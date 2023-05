Neues Heim: Andreas Ellermann spendiert Naddel eine Wohnung!

Nadja Abd el Farrag (58) kann wieder von vorne beginnen. In den letzten Monaten machte sie viele Schlagzeilen: Nachdem die TV-Bekanntheit fast ein Jahr untergetaucht war, berichtet sie nun, dass ihr ihre Identität geklaut wurde und sie sich mal wieder in einer prekären finanziellen Situation befindet. Patricia Blancos (52) Freund Andreas Ellermann kündigte allerdings sofort an, ihr unter die Arme zu greifen. Jetzt hat Andreas Naddel eine neue Wohnung besorgt.

Die Ex von Dieter Bohlen (69) zieht jetzt in eine 70-Quadratmeter-Bude am Stadtrand von Hamburg. Zahlen muss Naddel dafür nichts – Andreas überlässt ihr das Apartment mietfrei. "Die 800-Euro-Wohnung war stark nachgefragt, Nadja hatte aber natürlich den Vortritt", betont der Millionär gegenüber Bild. Mit seiner Hilfe kann Naddel jetzt wieder durchstarten. "Ich freue mich sehr auf den Rest des Umzugs, der in den nächsten Tagen folgt. Ich bin total happy", schwärmt sie.

Zu der Wohnung spendiert Andreas Nadja auch noch ein Sofa und einen Kühlschrank. "Den werde ich ihr noch mit vielen Leckereien wie Lachs und Kaviar füllen, dann muss Naddel endlich allein klarkommen. Sie kann erst mal eine Zeit Probewohnen, ob sie mit der Wohnung und der Umgebung zufrieden ist", erklärt er. Der Unternehmer werde die Sängerin weiter beraten, damit sie wieder auf eigenen Beinen stehen könne.

Instagram / andreasellermann Andreas Ellermann (2. v. l.) und Nadja Abd El Farrag mit Umzugshelfern im Mai 2023

Instagram / nadjaabdelfarrag_official Naddel, TV-Bekanntheit

Instagram / patriciablancoofficial Andreas Ellermann und Patricia Blanco

