Til Schweigers Produktionschef bestätigt: Es gab Vorfälle

Was ist dran an den Vorwürfen um Til Schweiger (59)? Zuletzt war ein Bericht veröffentlicht worden, der dem Hauptdarsteller und Regisseur am Set seines Films "Manta, Manta – Zwoter Teil" Gewalt und Mobbing vorwirft. Seine Anwältin hatte die Sachverhalte allerdings bestritten, ihr sei davon nichts bekannt. Nun äußerst sich auch der Chef der Filmproduktionsfirma Constantin zu den Vorwürfen: Martin Moszkowicz bestätigt, dass es mit Til Vorfälle am Set gab!

Er erklärte gegenüber Spiegel, dass es bei den Dreharbeiten "zu sehr bedauerlichen Vorfällen gekommen" sei. Zu dem Gewaltvorwurf äußerte er sich auch genauer: Am betreffenden Drehtag sei "Til Schweiger – augenscheinlich stark alkoholisiert – von einem Mitarbeiter der Con­stan­tin Film daran gehindert worden, mit der Arbeit am Drehort zu beginnen. In der anschließenden Auseinandersetzung kam es zu einer Tätlichkeit." Man habe dem Filmschaffenden daraufhin eine Abmahnung erteilt und bei Wiederholung mit einer Kündigung gedroht.

Man nehme die aktuellen Vorkommnisse sehr ernst und habe "mit einer intensiven Aufklärung begonnen". Moszkowicz wünsche sich sehr, "dass Til seine Probleme in den Griff bekommt". Constantin Film habe erst mal keine weiteren Projekte mit seinem ehemaligen Steckenpferd geplant.

Getty Images Martin Moszkowicz, Vorsitzender des Vorstandes der Constantin Film AG

Getty Images Der Cast von "Manta Manta – Zwoter Teil" auf der Premiere des Films

Getty Images Til Schweiger im April 2023 in Hamburg

