Gewalt und Mobbing? Til Schweiger wehrt sich gegen Vorwürfe

Til Schweiger (59) beteuert seine Unschuld. Vor wenigen Wochen feierte der Film "Manta, Manta - Zwoter Teil" Premiere, bei dem der Schauspieler nicht nur in der Hauptrolle zu sehen war, sondern auch als Regisseur mitwirkte. Am Set soll es jedoch zu mehreren Zwischenfällen gekommen sein. Einige Crewmitglieder schilderten Situationen, in denen Til angeblich Mitarbeiter schikaniert und beschimpft habe. In mindestens einem Fall soll er sogar handgreiflich geworden sein. Doch Til weist diese Vorwürfe klar zurück!

Laut Spiegel, der über die Vorwürfe berichtet hatte, liegt ein Statement von Tils Anwältin vor. Demnach sei ihrem Mandanten ein Teil der in dem Artikel dargestellten Sachverhalte "nicht bekannt". Darüber hinaus würden ihm "angebliche Sachverhalte, die es nicht gegeben hat", unterstellt. Es gebe solche Gerüchte seit Jahren, die "zu Unrecht als tatsächlich" dargestellt werden. Die Produktionsfirma Constantin Film betonte zudem, dass die Anschuldigungen "überwiegend unvollständig und verzerrend, teilweise auch wiederum schlicht falsch" seien.

Zu den Ausschreitungen kam es wohl, nachdem Til bei einem Drehtag im Juli 2022 betrunken am Set aufgetaucht sein soll. Ein Mitarbeiter der Produktionsfirma habe ihm daraufhin mitgeteilt, dass er in diesem Zustand nicht arbeiten könne. Der 59-Jährige habe geschwankt und gelallt. "Man merkte sofort, dass er aggressiv war", beschrieb ein Augenzeuge.

Getty Images Til Schweiger, Schauspieler

Getty Images Til Schweiger im September 2022

Getty Images Til Schweiger, Regisseur

