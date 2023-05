Unfall vor Krönung: Fällt Camillas Enkel bei Zeremonie aus?

Durchkreuzt ein medizinischer Zwischenfall die Pläne für Camillas (75) großen Auftritt? Die Britin und ihr Mann König Charles III. (74) werden am Samstag offiziell gekrönt. Zu dem Mega-Event sind allerlei Freunde und Familie eingeladen – sogar der in Ungnade gefallene Royal Prinz Harry (38) reist an. Bei der Zeremonie wird er jedoch wohl keine besondere Aufgabe wahrnehmen, im Gegensatz zu anderen Mitgliedern des Königshauses. Camillas fünf Enkel sollen zum Beispiel eine wichtige Rolle spielen. Einer von ihnen hat sich nun allerdings den Arm gebrochen.

Wie Daily Mail berichtet, sollen die beiden Enkeltöchter und drei Enkelsöhne der 75-Jährigen bei der Krönungszeremonie als ihre Ehrenpagen auftreten. Das bedeutet, dass sie unter anderem ihr Krönungsgewand halten, wenn sie in der Westminster Abbey zum Altar läuft. Der 13-jährige Gus Lopes werde zwar dabei sein können – ein Freund der Familie teilte allerdings mit: "Gus hat sich bei einem Fahrradunfall im Urlaub den Arm gebrochen. Der Gips wurde entfernt, aber er muss ihn am großen Tag in einer Schlinge tragen." Mit dieser sei er bereits bei den Proben Anfang der Woche im Buckingham Palace zu sehen gewesen.

Gus ist der Sohn von Camillas Tochter Laura Lopes (45) und hat einen Zwillingsbruder namens Louis. Außerdem haben die beiden Jungs eine große Schwester namens Eliza, die inzwischen 15 Jahre alt ist. Camillas Sohn Tom Parker Bowles (48) und dessen Ehefrau Sarah haben zwei Kinder: die ebenfalls 15-jährige Lola und den 13-jährigen Freddy.

Königin Camilla und König Charles III. im April 2023

Königsgemahlin Camilla im September 2022

Tom Parker Bowles, Königin Camilla und Laura Lopes im September 2009

