König Charles und Königin Camilla enthüllen neues Porträt

Zum Abschluss ihres gemeinsamen USA-Staatsbesuchs haben König Charles (77) und Königin Camilla (78) ein neues Porträt von sich veröffentlicht. Das Foto auf X zeigt das royale Paar in einem intimen Moment – die beiden blicken sich voller Zuneigung an. Aufgenommen wurde es im Blair House, dem offiziellen Gästehaus des US-Präsidenten gegenüber vom Weißen Haus in Washington. Dort waren die beiden während ihres viertägigen Besuchs untergebracht. Dazu veröffentlichten Charles und Camilla in den sozialen Medien eine persönliche Botschaft: "Auf Wiedersehen und danke für die Herzlichkeit eurer Willkommensgrüße und die freundliche Unterstützung, die ihr uns während unseres ersten Besuchs in den USA als König und Königin in diesem eurem besonderen Jubiläumsjahr gegeben habt. Wir lassen ein Stück unseres Herzens hier und nehmen ein kleines Stück eures mit nach Hause. Bis zum nächsten Mal... Gott segne Amerika."

Neben dem Porträt wurde auch ein zweites Foto veröffentlicht, das die beleuchtete Skyline von Manhattan mit der Freiheitsstatue und dem Empire State Building zeigt. Zum Ende des Besuchs hatte US-Präsident Donald Trump (79) eine besondere Geste angekündigt: Er erklärte, die Zölle auf schottischen Whisky aufzuheben – etwas, wie er selbst via Social Media betonte, das andere vor ihm nicht erreicht hätten. Der Buckingham Palace ließ daraufhin verlauten, dass Charles dem Präsidenten seinen "aufrichtigen Dank für eine Entscheidung" ausspreche, "die einen wichtigen Unterschied für die britische Whiskyindustrie machen wird". Außerdem hieß es, Charles werde bei seiner Abreise aus den USA "auf die Rücksichtnahme und die großzügige Gastfreundschaft des Präsidenten anstoßen".

Der Staatsbesuch stand von Beginn an im Zeichen herzlicher Verbundenheit. Bereits beim ersten Abend in Washington hatte sich gezeigt, wie gut die Chemie zwischen dem royalen Paar und Trump zu sein scheint: Beim Treffen im Weißen Haus hatten sich die Gespräche so intensiv gestaltet, dass der enge Zeitplan durcheinandergeriet und Charles und Camilla mit deutlicher Verspätung zu einem anschließenden Gartenfest in der britischen Botschaftsresidenz erschienen. Für Charles ist Bermuda nun der nächste Halt seiner Reise – es ist sein erster Besuch auf der Insel seit seiner Thronbesteigung. Camilla ist diesmal nicht an seiner Seite.

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Getty Images König Charles III. und Königin Camilla, USA-Staatsbesuch am 30. April 2026

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Getty Images König Charles III. und US-Präsident Donald Trump, Abschiedszeremonie im Weißen Haus im April 2026

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Getty Images Begrüßung im Weißen Haus: Staatsbesuchstag 1 von König Charles III. und Königin Camilla bei Donald Trump und Melania Trump