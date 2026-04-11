Seltenheit: König Charles und Camilla rühren mit süßer Geste

König Charles (77) und Königin Camilla (78) feierten am 9. April ihren 21. Hochzeitstag. Zu diesem Anlass wurde auf den offiziellen Instagram-Accounts des britischen Palasts ein Video ihres Besuchs der RHS Chelsea Flower Show im vergangenen Jahr veröffentlicht. Gemeinsam eröffnete das Ehepaar hier den Highgrove Shop, ein Geschäft, das luxuriöse Wohnaccessoires und Blumenarrangements verkauft, inspiriert durch die privaten Gärten. Dabei hält die Kamera einen seltenen, liebevollen Moment der beiden fest. Beim Betrachten der Blumengestecke beugt Camilla sich zu ihrem Mann und legt ihm dabei eine Hand auf den Arm und auf den Rücken. Eine dezente Geste der öffentlichen Zuneigung, die es beim Monarchen und seiner Frau sonst eher nicht zu sehen gibt.

Zuneigung unter den Paaren der Königsfamilie ist aufgrund des royalen Protokolls selten. Sogar, dass sie sich an den Händen halten, ist eher die Ausnahme. Dennoch gab es in der Vergangenheit immer wieder subtile Momente und kleine Gesten, die die Verbundenheit zeigen. 2005, dem Hochzeitsjahr von Charles und Camilla, besuchten sie ein Polospiel, und auf der Tribüne wurden die Zuschauer Zeugen eines seltenen Kusses. 2017 gab es eine ähnliche Liebesbekundung beim Wiedersehen in Singapur zum Start ihrer Südostasien- und Indonesienreise. Das Paar war zuvor einige Zeit getrennt voneinander unterwegs gewesen und war sichtlich froh, sich wiederzusehen.

Seit Charles zum König gekrönt wurde, sind solche Momente aber noch weniger zu beobachten als zuvor. Trotzdem ist bekannt, dass Camilla eine unverzichtbare Quelle der Kraft für den König ist. Der Einfluss der 78-Jährigen auf ihren Mann soll enorm sein. Vergangenes Jahr gab Charles' Schwester Prinzessin Anne (75) dem Tatler ein Interview und sprach anlässlich des 20. Hochzeitstages ihres Bruders über dessen Beziehung. "Ihr Verständnis für ihre Rolle und wie viel Unterschied das für den König macht, ist wirklich beeindruckend", betonte die Princess Royal in dem Gespräch. Obwohl Camilla in der Vergangenheit bei Royal-Fans immer wieder in der Kritik stand, beschrieb Anne sie hier als "unglaublich großzügig und verständnisvoll".

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Getty Images Das Bild der Weihnachtskarte 2025 von König Charles III und Königin Camilla

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Getty Images König Charles und seine Frau Camilla in Schottland im September 2022

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Getty Images Prinz Charles und Herzogin Camilla bei ihrer Hochzeit 2005